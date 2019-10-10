وقال لافروف خلال زيارة إلى تركمانستان: "سندافع من الآن فصاعدا عن ضرورة إقامة حوار بين تركيا وسوريا".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي، بعد تأكيده الأربعاء على حماية وحدة الأراضي السورية.

كما سبق أن أشار لافروف في مؤتمر صحفي في كازاخستان، الأربعاء، بأن الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة في سوريا "متناقضة" وأن روسيا تدعو للحوار بين دمشق وأكراد سوريا، وذلك عقب الانسحاب المفاجئ للقوات الأميركية.

وقال لافروف إن الأكراد يشعرون "بقلق بالغ" عقب الإعلان الأميركي عن سحب القوات من الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، ويخشون أن يؤدي ذلك إلى "إشعال المنطقة برمتها".

وأضاف عقب محادثات في نور سلطان عاصمة كازاخستان: "يجب تجنب ذلك بأي ثمن".