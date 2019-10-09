وخرج القروي المتهم في قضايا غسل أموال وتهرب ضريبي من السجن محاطا بمجموعة من أنصاره حملوه على الأكتاف، وسرعان ما صعد إلى سيارة سوداء غادرت محيط السجن.

وكانت محكمة تونسية، قد قضت الأربعاء، بالإفراج عن عن نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس"، والمرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة الأحد المقبل.

وقال الناطق باسم المرشح الرئاسي نبيل القروي،حاتم المليكي إن "تونس تمر اليوم بعد هذا الإفراج إلى مرحلة جديدة في حياتها السياسية".

وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية "(نبيل القروي) هو خبر يتنظره العديد من التونسيين خوفا على مسارهم الديمقراطي والانتخابي، كما يعد انتصارا للمسيرة التي تخوضها تونس. الخبر مفرح لقلب تونس".