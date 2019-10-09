وقال المحامي كمال بن مسعود إن محكمة التعقيب أفرجت الأربعاء عن قطب الإعلام نبيل القروي والمرشح لانتخابات الرئاسة قبل أيام قليلة من جولة الإعادة.وفقما ذكرت لرويترز.

ونقلت رويترز عن بن مسعود قوله إن محكمة التعقيب قررت الإفراج عن القروي الذي اعتقل قبل خوض الدور الأول من الانتخابات للاشتباه في ضلوعه في غسل أموال.

من جابنه، قال الناطق باسم المرشح الرئاسي نبيل القروي،حاتم المليكي إن "تونس تمر اليوم بعد هذا الإفراج إلى مرحلة جديدة في حياتها السياسية".

وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية "(نبيل القروي) هو خبر يتنظره العديد من التونسيين خوفا على مسارهم الديمقراطي والانتخابي، كما يعد انتصارا للمسيرة التي تخوضها تونس. الخبر مفرح لقلب تونس".