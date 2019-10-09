ووفقا لمراسل "سانا" في الحسكة، فإن رأس العين شهدت قصفا جويا ومدفعيا تركيا مكثفا، مضيفا أن الطيران التركي استهدف مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في قرى الأسدية وبير نوح والمشرافة وخربة البنات.

وطال القصف التركي بحسب المصدر البنى التحتية في رأس العين وقراها، كما امتد لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، حيث استهدفها بقذيفتي مدفعية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، مستهدفا ما قال إنها "تنظيمات إرهابية"، على حد تعبيره.

وقال أردوغان، الذي أطلق على العملية اسم "نبع السلام"، إن "الجيش أطلق العملية العسكرية ضد تنظيمي (بي كا كا) و(داعش) الإرهابيين"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وأوضح مسؤول أمني تركي أن العملية العسكرية في سوريا بدأت بضربات جوية وتدعمها نيران المدفعية ومدافع الهاوتزر.

من جانبها، ذكرت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، أن المقاتلات التركية قصفت مناطقها في شمال شرق سوريا وتسببت في "ذعر هائل بين الناس".

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، على تويتر إن المقاتلات التركية بدأت تنفيذ ضربات جوية على مناطق مدنية.