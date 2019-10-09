الهجوم الذي وقع في صباح الأربعاء استهدف موقعا لقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد في الرقة، والتي كانت ذات يوم العاصمة الفعلية للمتطرفين.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي يتوقع فيه شن تركيا هجوما على المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا.

وقال المقاتلون الأكراد إن تنظيم داعش شن 3 هجمات انتحارية على مواقعهم في الرقة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وأعلنت تركيا، الأربعاء، أن معركتها في شرق الفرات شمالي سوريا أصبحت على الأبواب، بعد اكتمال استعداداتها العسكرية وسط تحذيرات أميركية وأوروبية.

وقال مدير الإعلام بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، إن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا "بعد قليل"، وفق تغريدة على حسابه في تويتر.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه لم يتخل عن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة بعد تصريحات أوحت بخلاف ذلك.

وأرسلت تركيا مركبات مدرعة جديدة إلى حدودها مع سوريا، مساء الثلاثاء، وشوهدت قافلة قرب بلدة أقجة قلعة في محافظة شانلي أورفا التركية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأكدت وسائل إعلام تركية حكومية نقل معدات للبناء ضمن هذه القافلة المتجهة إلى الحدود لتعزيز الوحدات العسكرية.