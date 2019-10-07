وأضاف ألتون على "تويتر"، أن العمليتين السابقتين لتركيا في سوريا أظهرتا أن بوسع أنقرة توفير نموذج للحكم والأمن لكل السوريين، وأن هدف أنقرة الأساسي هو مكافحة المسلحين ومنع عودة تنظيم "داعش".

وتأتي تصريحات المسؤول بعدما أعلنت أنقرة عزمها بدء عملية عسكرية في سوريا "في أي وقت"، ضد القوات الكردية المتمركزة شمالا.

وفي وقت سابق من الاثنين، بدأت القوات الأميركية المنتشرة شمال سوريا بالانسحاب من مواقع قريبة من الحدود التركية، مما يفتح الطريق أمام العملية العسكرية التركية.

وتعتبر أنقرة أن قوات وحدات حماية الشعب الكردية "إرهابية"، وترى أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي خاض تمردا عسكريا دمويا على الأراضي التركية منذ عام 1984.