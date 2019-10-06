وتنطلق العملية الانتخابية داخل تونس في 27 دائرة انتخابية، بعد أن بدأت الجمعة في 6 دوائر بالخارج، وبموجبها سيتشكل المشهد النيابي الجديد والثاني في تاريخ البلاد منذ احتجاجات 2010 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر 2019، على أن تعلن النتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الأجندة الرسمية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت الحملة الانتخابية للتشريعية قد انطلقت يوم 14 سبتمبر الماضي بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، وامتدت على مدى 21 يوما.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين، منهم مليون و885 ألف مسجل جديد، أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.