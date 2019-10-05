وأوضحت مصادر عسكرية، أن القوات الجنوبية شنت هجوما واسعا على مواقع مليشيات الحوثي في منطقة الريبي بحجر، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ودمرت بمدفعيتها طقمين (آليتين قتاليتين) في وادي سُليم، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الميليشيات.

وذكرت مصادر ميدانية أن القوات الجنوبية أحبطت محاولة كبيرة لمليشيات الحوثي لاستعادة مواقع خسرتها في تورصة بالأزارق والمُسيمير، وأدت لمقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات، بينما جرح اثنين من أفراد القوات الجنوبية.

وعلى صعيد آخر أطلقت الميليشيات الحوثية الإرهابية صاروخين باليستيين من أعيان مدنية بمحافظة صنعاء، وسقطا داخل محافظة صعدة. وفقما أفادت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة.

وشدّد التحالف على استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.