واندلعت حرب السادس من أكتوبر، والتي تعرف أيضا باسم "حرب العاشر من رمضان"، بين القوات المصرية والسورية من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة ثانية، وذلك على جبهتي سيناء وهضبة الجولان.

وتمكن الجيش المصري خلال هذه الحرب من عبور قناة السويس والتوغل شرقا داخل سيناء التي كانت تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967، بعد تحطيم خط بارليف، الأمر الذي مهد الطريق لاستعادة كامل سيناء من إسرائيل لاحقا.

وتظهر المقاطع المصور التي نشرها المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أبرز اللحظات الحاسمة التي خاضها الجيش المصري في هذه المعركة.

وتضمنت التسجيلات أبرز التصريحات التي أطلقها الرئيس المصري السابق أنور السادات آنذاك بشأن حرب السادس من أكتوبر، بعد أن تمكنت القوات المسلحة المصرية من عبور قناة السويس والوصول إلى الضفة الشرقية منها في وقت وجيز.

واشتملت المقاطع أيضا على احتفالات الشارع المصري بالانتصار الذي حققته القوات المسلحة على الجيش الإسرائيلي ورفع العلم المصري شرقي قناة السويس بحضور الرئيس الراحل السادات.

وتستعرض الفيديوهات أيضا مظاهر التعمير التي شهدتها سيناء بعد تحريرها من قبضة الاحتلال الإسرائيلي، ومشاريع التنمية التي نفذتها الحكومات المصرية المتعاقبة.