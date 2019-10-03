ووفق قناة "الإخبارية" السعودية، فمن بين المتهمين الـ45 امرأة سعودية وأخرى فلبينية.

ومن أبرز جرائم الخلية الاشتراك في اغتيال رجال أمن، من ضمنهم العميد كتاب الحمادي والاشتراك في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها، والاشتراك في تفجير مسجد المشهد في نجران، وتفجير مسجد الرضا بالأحساء، والاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز شريف الحدودي في عرعر.