وكانت ميليشيات حزب الإصلاح قد سيطرت على عزان، ثاني أكبر مدن محافظة شبوة، في شهر سبتمبر الماضي بعد انسحاب قوات النخبة الشبوانية عنها.

وشهدت عزان منذ سيطرة قوات حزب الإصلاح عليها انفلاتا أمنيا بعودة عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، كما شهدت مواجهات قبلية كانت قد اختفت خلال الفترة الماضية غير أنها عادت بتحريض من شخصيات منتمية لحزب الإصلاح الذين عادوا لإثارة عدد من الثارات القبلية.

وشهدت الدعوات الشعبية للتظاهر في مدينة عزان إقبالا من ابناء مديريات شبوة انتهت بعد مقتل أحد المتظاهرين برصاص قوات مليشيات حزب الإصلاح، كما أصيب عدد من المتظاهرين بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفيات خارج محافظة شبوة خشية من إلقاء القبض عليهم.