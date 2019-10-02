وكشف المصدر أنه "بمباشرة الحالة، وإحضار هذا الشخص والاستماع لأقواله، والاطلاع على ما لديه من قبل الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم للتثبت مما نشره في تغريداته، اتضح عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما سبق وأن ذكره في تغريداته".

كما تبين أنه لم يسبق أن قدم أي مستندات للنيابة العامة تتعلق بهذا الشأن كما يزعم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتوصلت النيابة العامة السعودية كذلك من خلال مجريات التحقيق، إلى أن المذكور سبق أن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، بالإضافة إلى أنه فصل من عمله بسبب إجراءات عمالية، وكان ذلك قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات اختلاس مزعومة، مع العلم أن الشركة التي كان يعمل بها لا علاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية في محافظة جدة.

من جانب آخر، أكدت النيابة العامة في هذا الشأن أنه "سيتم التثبت من مدى وجود أي شبهة جنائية في ذلك، طبقا للأنظمة والتعليمات المقررة، منتهجة مبدأ الشفافية والحياد التام".

والأحد، أعلنت إمارة منطقة مكة أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني السعودي بجدة، باشرت إطفاء حريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية.