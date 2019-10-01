وعبر المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، عن استياء العراق من الحادث، مضيفا: "كخطوة أولى جرى تعليق العمل بالقنصلية العراقية في مشهد".

وتابع: "لا نزال ننتظر حتى الساعة تفسيرا إيرانيا للاعتداء الذي حصل. العراق يرفض أي اعتداء بشكل عام على مواطنيه".

وذكر أن الخارجية العراقية تكرس جهودها حاليا لمتابعة التطورات مع طهران، مشيرا إلى أن السلطات العراقية "ستتخذ كل الخطوات الدبلوماسية عبر القنوات المشتركة لتبادل المواقف والإحاطات بهذا الصدد".

وكشف المتحدث أن المهام التي يتمتع بها الدبلوماسيان اللذان تعرضا للاعتداء، هي "التعزيز القنصلي" في قنصلية العراق بمشهد.

وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، وجه بإغلاق قنصلية العراق العامة في مدينة مشهد "إلى حين قيام الجهات الإيرانية بتقديم اعتذار رسمي إلى الخارجية العراقية والموظفين الذين تم الاعتداء عليهما بالضرب المبرح والشتم والسجن".