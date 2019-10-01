وقال مراسلنا إن المتظاهرين تمكنوا من عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، فيما أصوات اعيرة نارية تسمع في الإرجاء.

وأفاد بأن إصابات وقعت في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية بعد اجتياز المحتجين للجسر.

وبدأت مسيرة الثلاثاء سلمية مع أكثر من ألف شخص توجهوا نحو ساحة التحرير وسط بغداد، عندما بدأت الشرطة بإلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقال المحتجون إنه يجب تغيير الحكومة بسبب فشلها في تحسين الخدمات وخلق الوظائف.

وهتف كثيرون بشعارات مناهضة للحكومة ورفعوا ملصقات لواء من القوات الخاصة تم عزله مؤخرا من منصبه.

وكان من بين المحتجين العشرات من خريجي الجامعات الجدد الذين لم يتمكنوا من العثور على وظائف في هذا البلد الغني بالنفط والمتخم بالفساد.

وقال محمد كاظم، البالغ من العمر 27 عاما في بغداد، إن الحكومة الحالية مليئة بـ "الوعود الفارغة والأكاذيب".