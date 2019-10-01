وأضاف باقري في تصريح نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء، الثلاثاء: "إيران تقدم مساعدات لدول محور المقاومة وبالأخص اليمن، ففي سوريا والعراق ذهبنا بناء على طلب حكومات هذه الدول وقدمنا لهم مساعدات عسكرية ومستشارين، لكن اليمن يتمتع بوضع خاص".

ويأتي تصريح القيادي العسكري الإيراني مخالفا للواقع، حيث إن الحكومة الشرعية اليمينة لم تطالب طهران بتقديم مساعدات أو تدخلات في شؤونها، بل تدين انتهاكها لسيادة اليمن حكومة وشعبا.

وأكد باقري أن إيران تقدم "مساعدات عسكرية واستشارية وفكرية" للحوثيين، منوها إلى أن "المسؤول عن هذا الأمر هي قوات الحرس الثوري، فيما أننا سنقف بجانب اليمنيين حتى آخر لحظة" على حد قوله.

وفي تناقض صريح مع تصريحه السابق، نفى رئيس الأركان الإيراني إرسال طهران صواريخ إيرانية إلى اليمن، حيث قال: "كيف يُمكننا أن نرسل أسلحة إلى اليمن في الوضع الذي يصعب فيه دخول الدواء إلى هذا البلد؟".

وفي أكثر من مناسبة، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، عن أدلة تثبت تورط إيران في إمداد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ والطائرات دون طيار، حيث يستخدمها المتمردون في شن هجمات على المملكة.