وكانت السلطات القبرصية قد احتجزت في أغسطس الماضي 10 كويتيين، على خلفية شجار مع مجموعة أخرى من جنسية أوروبية.

وأضاف الجارالله أن السفير الكويتي في قبرص "باشر تحركاته في نفس الاتجاه مع السلطات القبرصية، للتأكيد على أهمية إطلاق سراح المحتجزين".

كما أكد أنه منذ أن تلقت الخارجية خبر احتجاز المواطنين، تحركت السفارة الكويتية في قبرص لمتابعة سير التحقيقات وأوضاعهم، مضيفا: "لم ننقطع على الإطلاق عن التواصل معهم وذويهم، لتوفير الضمانات بتحقيق عادل معهم".

وأشار الجارالله إلى أن السلطات القبرصية أجلت المحاكمة إلى شهر فبراير المقبل، معتبرا أنه "من غير المعقول القبول بتأجيل القضية حتى فبراير".

وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي، عن أسفه "لما حصل من إشكال فيما يتعلق بقضية هؤلاء المحتجزين"، مضيفا أن رصيد العلاقات الكويتية القبرصية "يسمح لنا جميعا باحتواء هذا الموضوع وإطلاق سراح المواطنين قريبا".