وبينت الوزارة أنها تتعامل وفقا لإجراءات وقرارات إدارية مع معلمين ومديري مدارس، تقدم أولياء أمور طلبة بشكاوى بحقهم على الخط الساخن في الوزارة، ولدى الاجهزة المختصة في عدد من المناطق، لعدم التزامهم بإعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة.

ومنذ الليلة الماضية، وجهت وزارة التربية رسالة قصيرة من خلال شبكات الهواتف، تحث فيها أولياء الأمور والطلبة على الانتظام بالدراسة، حفاظا على تحصيلهم العلمي وعدم فقدانهم للعام الدراسي.

وأعلنت نقابة المعلمين الليلة الماضية، بعد استلامها قرار المحمكة الإدارية بوقف الإضراب، أنها مستمرة في الإضراب، وأنها ستطعن بقرار وقف الإضراب أمام المحمكة الإدارية العليا.

وقرر مجلس نقابة المعلمين، في السابع من سبتمبر الماضي، الإعلان عن إضراب مفتوح.

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية 100 ألف.