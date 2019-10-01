وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بالعثور على جثة شخص في مخبأ عجلات طائرة كانت تؤمن رحلة، ليلة الأحد الاثنين بين كوناكري (غينيا) والدار البيضاء.

وأوضح بلاغ للخطوط الملكية المغربية أن الشخص، وهو من أفريقيا جنوب الصحراء، يبدو أنه تسلل إلى مدرج مطار كوناكري مخالفا بذلك قواعد السلامة الجاري بها العمل، قبل أن يلج مخبأ عجلات الطائرة.

وأكد البلاغ أن الشخص توفي مباشرة بعد إقلاع الطائرة.

وأضاف أنه تم اكتشاف جثة الهالك في وقت مبكر من صباح الاثنين بمطار محمد الخامس بعد هبوط الطائرة.

وقد تم فتح تحقيق من أجل تحديد الملابسات الدقيقة لهذه المأساة.