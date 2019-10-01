وقال بيان عسكري أميركي" ردا على هذا الهجوم ودفاعا عن النفس نفذت القيادة الأميركية بأفريقيا ضربتين جويتين واستخدمت نيران الأسلحة الصغيرة ضد إرهابي حركة الشباب.

وتابع:" التقديرات تشير إلى أن القوات الأمريكية وقوات مشاركة لها قتلت عشرة إرهابيين ودمرت مركبة شاركت في الهجوم".

وأضاف الجيش أن هجوم حركة الشباب لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأميركية والقوات المشاركة لها.



وقال مصدر أمني لوكالة رويترز في وقت سابق إن هجوما بعبوة ناسفة وقع صباح الاثنين على قاعدة تديرها قوات خاصة أميركية أعقبه إطلاق نيران من أسلحة صغيرة.



وتتولى القوات الأميركية تدريب قوات خاصة صومالية في قاعدة بلدوجلي، التي تنطلق منها الكثير من عمليات الطائرات المسيرة.



وذكرت الشرطة الصومالية أن سيارتين ملغمتين استهدفتا القاعدة التي تتمركز بها قوات صومالية خاصة وقوات أميركية خاصة وقوات أوغندية لحفظ السلام.



وأعلنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.