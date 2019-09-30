وأكد المالكي خلال مؤتمر صحفي، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية حاولت الالتفاف على وحدات الجيش الوطني، إلا أن قوات التحالف قامت بإفشال المحاولة.

وأشار إلى أن من أهم التهديدات التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي، هو تهديد الميليشيات الحوثية، باستخدام الأسلحة النوعية، وخصوصا الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.

وأضاف أن تهديد ميليشيات الحوثي الإيرانية يشمل أيضا خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ولفت المالكي إلى أن الميليشيات الحوثية لم تلتزم باتفاق ستوكهولم، لا سيما تفاهماته الثلاث فيما يخص الأسرى والموانئ بما فيها ميناء الحديدة، مؤكدا على دعم التحالف للجهود الأممية والعالمية لتطبيق الاتفاق.

وبيّن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أن ميليشيات الحوثي الإيرانية لا تزال تتخذ من الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، فضلا عن استمرارها في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وشدد على أن التحالف يقوم بدور مهم في تحييد هذه القدرات النوعية الحوثية، قائلا: "نحن نعمل على مدار 24 ساعة من أجل تحييد تهديد الطائرات من دون طيار والزوارق السريعة، خصوصا من الحديدة".

وعرض المالكي صورا لاستهداف قوات التحالف ورشا لتصنيع الزوارق المفخخة تابعة لميليشيات الحوثي على السواحل اليمنية، كما عرض فيديو يظهر لحظة تفجير قارب حوثي مفخخ في عرض البحر.