وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق افتتاح معبر القائم الحدودي، وأوضحت في بيان أن المعبر المشترك بين العراق وسوريا أعيد افتتاحه امام حركة التجارة والمسافرين، الاثنين.

وكان معبر القائم البوكمال قد أغلق منذ العام 2014 خلال سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على المعبر والعديد من الأراضي العراقية.

واستعادت الحكومة العراقية في نوفمبر من عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار في غرب البلاد من تنظيم "داعش"، حيث كانت البلدة التي تبعد 300 كيلومتر غربي بغداد، آخر معقل للتنظيم قبل سقوطه في العراق.

والقائم متاخمة لبلدة البوكمال السورية والتي كانت أيضا معقلا للتنظيم، وتقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي وكان المعبر مفتوحا أمام حركة المرور الحكومية والعسكرية فقط.

وتربط العراق وسوريا 3 معابر بمسميات مختلفة على الجانبين، وهي معبر ربيعة من جهة العراق، والذي يقابله اليعربية في سوريا، والوليد من جهة العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، والقائمة ومقابله البوكمال من في سوريا.