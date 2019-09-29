ويظهر في التسجيل الذي بثه وسائل إعلام سعودية على وسائل التواصل الاجتماعي، تحليق مروحية من نوع هليكوبتر في سماء المكان وسط دخان كثيف يتصاعد من جراء الحريق.

وأعلنت إمارة منطقة مكة عبر حسابها في "تويتر"، الأحد، أن فرق الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني السعودي بجدة، باشرت إطفاء حريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية.

وأوضحت إمارة منطقة مكة، أن الفرق لا تزال تعمل على إطفاء الحريق، موضحة أنه تم تسجيل 5 إصابات حتى الآن من جراء الحادث.

وعرضت في حسابها فيديو يظهر الحريق، حيث تصاعد الدخان من الموقع بشكل كثيف.