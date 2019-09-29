وفال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح الأحد صاروخا باليستيا من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة)".

وأضاف المالكي أن المليشيا الحوثية تواصل انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.