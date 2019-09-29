وكانت قد قررت الحكومة الأردنية منح المعلمين علاوات تترواح ما بين أربعة وعشرين إلى واحد وثلاثين دينارا أردنيا (حوالى 34 – 43 دولارا أميركيا) بحسب رتبة المعلم.

وتأتي هذه الزيادة بدون الاتفاق مع نقابة المعلمين التي أعلنت عصر الأحد استمرار إضرابها بعد جولة حوار جديدة بينها وبين وزارة التربية.

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن هذه العلاوات هي الحد الأقصى من العلاوات الذي يمكن أن تمنحه الحكومة.

وأضاف أنه طلب من وزير المالية تأمين الأموال اللازمة لصرف هذه العلاوات، حتى لو اضطرت الحكومة للاقتراض.

وبين الرزاز أن قيمة هذه العلاوات ستكلف خزينة حوالي ستة وعشرين مليون دينار.