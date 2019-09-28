وهتف مئات الأشخاص، ومعظمهم من الشباب، تجمّعوا على الكورنيش البحري في العاصمة الاقتصادية تحت أشعة الشمس "نحن بحاجة إلى حلول"، "كوكبنا في خطر"، "فلننقذه من أجل أولادنا".

وفي الرباط، تجمّع المئات أيضا أمام البرلمان في وسط العاصمة، للمشاركة في "الإضراب من أجل المناخ" وهو حملة يتمّ تنظيمها في كل أنحاء العالم.

وكُتب على اللافتات "طاقة متجددة مئة بالمئة، أمر ممكن"، و"كوكبنا، حقوقنا".

وقال حمزة أودغيري (40 عاما) وهو عضو في جمعية بيئية محلية "من المهم أن نتحد، من أجل حض الحكومات في العالم أجمع على التحرك في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري".

ويحذر العلماء من أن الوقت بدأ ينفد أمام قادة العالم ليضعوا حدا للاحتباس الحراري، الذي يعد السبب وراء تزايد الكوارث البيئية.