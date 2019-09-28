وذكرت الوكالة أمس الجمعة أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد بريسم العقابي أكد "جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضا للتبادل التجاري".



واستعادت الحكومة العراقية في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار في غرب البلاد من تنظيم داعش، حيث كانت البلدة التي تبعد 300 كيلومتر غربي بغداد آخر معقل للتنظيم قبل سقوطه في العراق.

والقائم متاخمة لبلدة البوكمال السورية والتي كانت أيضا معقلا للتنظيم، وتقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي وكان المعبر مفتوحا أمام حركة المرور الحكومية والعسكرية فقط.



وأعلن العراق النصر على تنظيم داعش في 2017 كما فقد آخر أراض له في سوريا هذا العام.





