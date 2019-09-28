وقال السيسي في كلمة موجهة للشعب نشرتها صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مساء الجمعة، إن "سرطان الإرهاب لازال يحاول خطف هذا الوطن لكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان".

وتابع: "إنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولازال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة".

وأضاف الرئيس المصري في كلمته: "شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي دون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن".

وتأتي كلمة السيسي في أعقاب إعلان الجيش نتائج عمليات عسكرية وأمنية في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال الجيش إنه نجح في تدمير عشرات المقار والعربات الخاصة بالمتطرفين، معلنا مقتل وإصابة 10 عسكريين أثناء مداهمة بؤر إرهابية.