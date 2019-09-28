وقال حمدوك خلال كلمة له أمام جلسة خاصة بشأن السودان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "السودان يجب أن يعود لبناء علاقات إقليمية ودولية بما يحقق مصالح الجميع ويضمن الاستقرار والأمن".

وأضاف أن "حذف إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مطلب يجب أن يدعمنا به المجتمع الدولي".

ولفت حمدوك إلى أن غاية حكومته هي إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة بعد نهاية المرحلة الانتقالية.

ومشاركة السودان في هذه الدورة من أعمال الجمعية العامة تأتي عقب عزلة طويلة بسبب سياسات حكومة الرئيس السابق عمر البشير التي أدت إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه وعدد من أركان نظامه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.