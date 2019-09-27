وقالت إليزابيث كاندل الباحثة في جامعة أوكسفورد البريطانية، في ندوة حول الإرهاب في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إن هناك "علاقة بين منظومة الحكم والإرهاب، وهناك مستفيدون من استمرار الحرب والإرهاب".

وتحدثت كاندل عن تجربتها في حضرموت، التي زارتها أثناء سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت جنوبي اليمن، وكيف أن "التنظيمات الإرهابية استغلت فساد منظومة الحكم في البلاد في تسويق نفسها وسيطرتها عبر تقديم الخدمات للناس في تلك المناطق".

كما أشادت الباحثة بجهود المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية في مكافحة الإرهاب، بدعم الإمارات العربية المتحدة، لكنها حذرت من مساعي التنظيمات الإرهابية إلى استخدام الأطفال والنساء في المستقبل.

واستعرضت كاندل في الندوة صورا تبين بعض الأنشطة للجماعات الإرهابية في الأوساط النسائية في اليمن، كما أكدت على استعانة أطراف حكومية بجماعات إرهابية في الحنوب.

وقالت إن فساد السلطة "يغذي تلك الجماعات ويمدها بأسباب الانتشار".

وحذرت كاندل من دعم تلك التنظيمات من قبل دول إقليمية، ومن محاولات تقويض جهود قوات الأمن الجنوبية التي تتصدى لتلك التنظيمات الإرهابية، محققة إنجازات كبيرة في ذلك.