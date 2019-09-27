وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميغور جنرال إيغور كوناشينكوف، الجمعة، أنه حتى سنة 2019 أسقط الجيش 58 طائرة و27 صاروخا استهدف قاعدة حميميم الجوية، في محافظة اللاذقية على البحر المتوسط.

وشنت روسيا حملة عسكرية في سوريا منذ سبتمبر 2015، مما سمح للقوات الحكومية باستعادة سيطرتها على معظم البلاد، وسط حرب مدمرة مستمرة منذ عام 2011.

وقال كوناشينكوف، متحدثا إلى الصحفيين أثناء رحلة إلى سوريا نظمتها الوزارة، إن المسلحين قاموا باستمرار بتطوير طائراتهم غير المأهولة، التي يصل مداها إلى 250 كيلومتر وعلى ارتفاع يصل إلى 4 كيلومترات.

والخميس، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع إعلانها توسيع قاعدة حميميم، مشيرة إلى أنه تقرر إعادة بناء مدرج هبوط ثان للسماح للقاعدة بخدمة المزيد من الطائرات.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول، أن الوزارة ستشيد أيضا منشآت جديدة لتكون حظائر للطائرات في القاعدة، بغرض التصدي لهجمات تنفذ بطائرات مسيرة في قاعدة حميميم.