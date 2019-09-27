ووصل السيسي، صباح اليوم، إلى مصر عقب مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ولدى وصوله، وجد السيسي في استقباله عددا من المواطنين والإعلاميين، حيث تحدث إليهم مؤكدا أن الدعوات إلى التظاهر لا تدعو إلى القلق.

وأوضح الرئيس المصري "الموضوع لا يستحق.. لازم تعرفوا أن الشعب المصري بات واعيا، لا تقلقوا من أي شيء".

وأضاف "البعض يرسم صورة خاطئة عبارة عن كذب وتشويه.. والكتائب الإلكترونية تشتغل بهدف تقديم صورة غير حقيقية".

ووجه السيسي رسالة للمصريين بالقول "يا مصريين خلي بالكم (انتبهوا) من هذه الحرب.. لا تصدقوهم.. مصر مكانها كبير بشعبها".

وكان النائب العام المصري أعلن، الخميس، استجواب نحو ألف شخص متهمين بالمشاركة في مظاهرات غير مرخصة الجمعة الماضية، وذلك بحضور محاميهم بالنيابة العامة.