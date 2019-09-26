وأوضح المسماري، في حديث مع سكاي نيوز عربية، "أن ضباطا أتراكا يقودون المعارك على الأرض لصالح الميليشيات الإرهابية في ليبيا".

وأضاف: "قدمنا أدلة عدة على التدخل التركي والقطري في معركة طرابلس ضد الجماعات المتطرفة، وعلى المجتمع الدولي أن يقول كلمته".

ويواصل الجيش الليبي تضييق الخناق على ميليشيات طرابلس، في إطار عملياته لتحريرها منذ مطلع أبريل الماضي، فيما تسعى الجماعات المسلحة والميليشيات الإرهابية، "في محاولة يائسة منها لتشتيت جهود القوات المسلحة"، بحسب المسماري.

وقال المسماري: "نشهد مرحلة انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول، وهناك وعي دولي أكبر بأن الإرهاب في ليبيا يهدد الأمن العالمي".

وتابع: "نحن في مرحلة حاسمة من المعركة ضد الجماعات المتطرفة، وعلى المجتمع الدولي تأييد الجيش الوطني الليبي في المعركة على الإرهاب".

وعبر المساري عن أمله في أن يؤكد اجتماع نيويورك، حيث تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة الفصل بين المسار السياسي في ليبيا وبين المعركة ضد الجماعات، ممؤكدا على ضرورة "وضع توصيف حقيقي للوضع في ليبيا".