وأوقفت قوات الدعم السريع في السودان، الخميس الماضي، 138من المحتجزين لدي عصابات عمليات الاتجار وتهريب البشر في منطقة المثلث وهم في طريقهم إلى ليبيا.

وأوضحت قوات الدعم السريع المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر عبر الحدود في السودان، إن من بين المحتجزين 37 إثيوبيا، و6 تشاديين و24 ليبيا و71 سودانيا، بالإضافة إلى 33 من أفراد العصابة.

وقال الناطق الرسمي باسم الدعم السريع جمال جمعة، في مؤتمر صحفي عقد شمال أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، إنه سيتم تسليم المجموعة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف جمعة أن العصابة مكونة من 24 ليبيا و9 سودانيين كانوا يقومون بتبادل وبيع البشر على الحدود بين ليبيا والسودان.

وتعمل السلطات السودانية جاهدة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة على حدودها الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا والحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.