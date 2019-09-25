وأبدى الملك سلمان ترحيبه برئيس الوزراء العراقي، منوها بـ"ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر متينة وروابط راسخة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتم خلال المباحثات استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة، بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخرا.

وأكد رئيس الوزراء العراقي تضامن العراق مع المملكة وحرصها على أمن المملكة واستقرارها.

وثمن العاهل السعودي ما أبداه دولة رئيس الوزراء العراقي، مجددا إدانة واستنكار المملكة للتفجير الآثم في محافظة كربلاء.

وقدم الملك سلمان تعازيه ومواساته لرئيس الوزراء العراقي "ولذوي الضحايا وللشعب العراقي الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".

وتم خلال المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة.