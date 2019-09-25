وأوضح الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن بلاده تواصل التحقيق لمعرفة مصدر إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ التي استهدفت منشأتي أرامكو في خريص وبقيق في 14 سبتمبر الجاري.

وأكد الجبير أن النتائج سيجري إعلانها بمجرد اكتمال التحقيق، مشددا على ضرورة أن تحترم إيران القوانين الدولية وتكف عن سلوكها العدواني، موضحا أن الرياض تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات التي ستتخذها ردا على هجوم أرامكو.

وبادرت ميليشيات الحوثي في اليمن، إلى تبني الهجوم على منشأتي النفط في بقيق وخريص، في 14 سبتمبر الجاري، لكن السعودية عرضت أدلة على ضلوع إيران، وهو ما تنكره طهران.

وفي السياق نفسه، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مؤخرا، في بيان مشترك، أنه من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.

وطالبت الدول الأروبية الثلاث، طهران، بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي، وسط تصاعد حدةالتوتر بين إيران والمجتمع الدولي بشأن تدخلاتها في شؤون المنطقة.