وأفادت سلطات إقليم مديونة، غربي البلاد، أن "شخصا لقي مصرعه (...) إثر سقوطه من أعلى سيارة من الحجم الكبير كانت تقل مشجعين لفريق الجيش الملكي، بعد اعتراضهم من قبل مجموعة من المحسوبين على أنصار فريق الوداد الرياضي البيضاوي، في منطقة الهراويين".

وأورد المصدر ذاته أن "بعض الأفراد المحسوبين على مشجعي فريق الوداد البيضاوي كانوا قد عمدوا إلى اعتراض مشجعي فريق الجيش الملكي ورشقهم بالحجارة، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهات بين الجانبين، نجمت عنها إصابة 5 أشخاص بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بمديونة لتلقي الإسعافات الضرورية".

وأتت المواجهات بعد مباراة على ملعب محمد الخامس ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس العرش، انتهت بفوز الوداد 3-1 وتأهله لدور الـ16.

وأشارت وكالة الأنباء المغربية الى أن قوات الأمن "تدخلت لفض هذه المواجهات (...) كما جرى توقيف 6 أشخاص يشتبه في تورطهم" فيها.

وسبق لمباريات كرة القدم في المغرب أن شهدت مواجهات بين المشجعين، وفي مارس 2016 أصيب العشرات إثر اشتباك بين مشجعي فريقي الرجاء البيضاوي وشباب الريف الحسيمي.