وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، في بيان: "ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم الثلاثاء صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء اليمينة باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي عمران وصعدة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف المالكي أن الميليشيات الحوثية تواصل "انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

ويوم السبت الماضي، شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، على أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة في أن يضع حدا للتصرفات والسياسات الإيرانية العدوانية التخريبية التي تهز أمن واستقرار المنطقة.