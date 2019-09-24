وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

ويوم السبت الماضي، شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، على أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة في أن يضع حدا للتصرفات والسياسات الإيرانية العدوانية التخريبية التي تهز أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح الوزير السعودي أن المملكة "اتخذت موقفا دفاعيا، بعكس إيران التي أطلقت 260 صاروخا باليستيا إيراني الصنع عن طريق ميلشياتها أو عن طريقها، وأكثر من 150 طائرة مسيرة، وأسست ميليشيات في المنطقة وتدعم الإرهاب، بعكس السعودية التي لم تطلق صاروخا ولا طيرانا مسيرا ولا حتى رصاصة باتجاه إيران".