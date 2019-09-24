وقال الناطق باسم المحكمة عماد الغابري إن باب الاستئناف في أحكام الطعون التي تم تقديمها من قبل المترشحين سيفتح غدا الأربعاء لمدة 48 ساعة، وفق ما ذكر "راديو موزاييك" التونسي يالمحلي.

وأضاف الغابري أنه في حال استئناف هذه الأحكام، على المحكمة النظر فيها في موعد لا يتجاوز 5 أيام. وهو ما يعني أن موعد الجولة الثانية من الانتخابات سيكون في الـ13 من شهر أكتور المقبل.

وفي وقت سابق أعلن عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إمكانية استئناف الطعون في نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية سيعني آليا تنظيم الدورة الثانية من الرئاسية يوم 13 أكتوبر القادم.

وأوضحت الهيئة أنه في حال عدم الاستئناف سينظر مجلس هيئة الانتخابات في إمكانية التزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية في 6 أكتوبر.

وتقدم 6 مرشحين في في الانتخابات الرئاسية التونسية بطعون على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، لكن المحكمة الإدراية قضت برفض 3 طعون من حيث الشكل، فيما رفضت 3 طعون أخرى من حيث الموضوع.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت، الثلاثاء الماضي، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي لم يحصل فيها أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة، لذا قررت عقد جولة ثانية.

وتأهل إلى الدورة الثانية في الانتخابات، المرشح المستقل والأكاديمي قيس سعيّد، الذي نال 18.4 بالمئة من الأصوات، فيما حصل رجل الأعمال، القابع في السجن حاليا نبيل القروي، على 15.58 بالمئة.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التونسية في 29 سبتمبر الجاري.