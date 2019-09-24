آية راضي - سكاي نيوز عربية - القاهرة أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، على نجاحات القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدود الدولة، لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار.