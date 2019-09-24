آية راضي - سكاي نيوز عربية - القاهرة أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، على نجاحات القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدود الدولة، لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع المصري بطلبة المعهد الفني للقوات المسلحة لمتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.
وأشاد زكي بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، مؤكدا على النجاحات التي حققتها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار.