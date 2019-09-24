وقال النقيب نسيم برناوي من الشرطة الجزائرية لوكالة فرانس برس: "للأسف توفي 8 أطفال رضع، بعضهم من الحروق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان".

وأضاف أن أسباب الحريق لم تعرف بعد وأنه تمت الإفادة عنه في الساعة 03:50 صباحا (02:50 توقيت غرينيش).

من جانبها، ذكرت قناة النهار الجزائرية أن الحريق اندلع بمستشفى الأم بشير بن ناصر بولاية الوادي، وأن المواليد الجدد تعرضوا لاحتراق كلي ومن الصعب معرفة عددهم بشكل كامل حتى اللحظة.

وتشير المصادر الأولية حسب القناة أن الأسباب الأولية للحريق هي شرارة كهربائية.

وتتوافد عشرات العائلات إلى مصلحة الولادة وسط تعزيزات أمنية مشددة بالمكان.

من جانبه، كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أنه تم فتح تحقيق بشأن الحادثة.

وقال الوزير إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "الجهاز الكهربائي الطارد للبعوض سبب أولي لنشوب الحريق في مصلحة الرضع الجدد".

وأوضح أن الحريق مسّ 7 حاضنات، في انتظار إستكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات.