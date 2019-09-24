جاء ذلك خلال لقاء جمع الزعيمين في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وردّ الرئيس الأميركي على سؤال حول وجود تظاهرات في مصر بالقول "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع، ولكن مصر لها قائد عظيم محترم، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى"، واصفًا السيسي بالقائد العظيم.

من جهته، قال الرئيس المصري إن سعي الإسلام السياسي للسلطة سيبقى حالة عدم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يصل الإسلام السياسي إلى الحكم.

وأكد الرئيس المصري أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.