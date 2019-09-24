وكالات - أبوظبي دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، المجتمع الدولي الى أن يكون قويًا وموحدًا، وقبل كل شيء واقعيًا، في تقييم ومعالجة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الإقليمي.