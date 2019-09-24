وأشار هوك في مؤتمر في نيويورك إلى أن الحرس الثوري يعمل على تقويض الأمن في اليمن، مضيفا أنه قدم مئات ملايين الدولارات للحوثيين وترسانة من الأسلحة المتطورة.

ولفت المبعوث الأميركي إلى أن الحرس الثوري يؤجج الفتن والاضطرابات بالمنطقة، وأن إيران تنتهج سياسة توسعية من خلال الميليشيات في سوريا ولبنان والعراق واليمن وتواصل أنشطتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكد هوك أنه لا بد من الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت شركة أرامكو، مشيرا إلى أن "إيران هي التي تجاوزت الحد بهذا الهجوم على سيادة دولة أخرى".

ودعا المسؤول الأميركي المجتمع الدولي للضغط على إيران حتى تلتزم بالقانون الدولي، مضيفا أن الولايات المتحدة ستكثف الضغط على طهران، لكنه قال إن واشنطن تسعى لبناء تحالف عالمي لمواجهة طهران وأنها ستتصرف "بحكمة".