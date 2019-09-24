وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني منذ 2015 ولغاية 23 سبتمبر 2019 21.70 مليار درهم .."5.91 مليار دولار أميركي".

واستحوذت المساعدات الإنسانية نسبة 37 بالمائة من إجمالي قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة، أي 7.93 مليار درهم " 2.16 مليار دولار أميركي"..

بينما استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 63 في المائة من قيمة المساعدات الإماراتية أي مبلغ 13.70 مليار درهم " 3.73 مليار دولار أميركي".

وشملت المساعدات المقدمة 15 قطاعا رئيسيا مثل قطاعات النقل والتخزين، وتوليد الطاقة وإمدادها، والخدمات الاجتماعية، والقطاع الصحي، ودعم الحكومة والمجتمع المدني، وغيرها.

وشملت المساعدات الإماراتية كافة مظاهر الحياة في اليمن بهدف المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في المحافظات والمناطق اليمنية.