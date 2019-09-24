وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بانطلاق صفارات الإنذار المتقطعة في محيط السفارة الأميركية منبهة إلى ضرورة الدخول إلى الملاجئ.

وقال ضابط في الشرطة العراقية إن "صاروخ كاتيوشا سقط حوالى الساعة 23,40 (20,40 ت غ) داخل المنطقة الخضراء وعلى مقربة من السفارة الأميركية".

غير أن مركز الإعلام الأمني العراقي أعلن في بيان عن سقوط "قذيفتي هاون" في محيط المنطقة الخضراء، من دون الإشارة إلى السفارة الأميركية.

وأكد المركز في بيان أن القذائف سقطت قرب المنطقة الخضراء، الأولى في ساحة ترابية فارغة والأخرى في نهر دجلة ببغداد من دون حدوث خسائر تذكر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.