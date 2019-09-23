وحمل اليوم الوطني السعودي 89 شعار "همة حتى القمة" المستلهمة من مقولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في 24 أكتوبر من العام الماضي، حضرها نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قال "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض".

ويسلط هذا الشعار الضوء على الوحدة التي أخذت البلاد إلى مستوى عال من التقدم الحضاري بمشاركة قيادة قوية، وليشهد العالم على إنجازات السعوديين في شتى المجالات.

وكان العاهل السعودي الراحل والملك المؤسس عبد العزيز آل سعود أعلن في مثل هذا اليوم من عام 1932، توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية.

وفي اليوم الوطني السعودي، تستوقف المرء تطورات متميزة حققتها المملكة في السنوات الأخيرة في شتى المجالات، لعل أبرزها وأهمها تمكين المرأة ودعمها، لتفعيل دورها في مجتمع دائم التطور، حيث نجحت المملكة في إحراز قفزات متميزة تماشيا مع رؤية 2030.

وفي الفترة الأخيرة، حققت المرأة السعودية نجاحا باهرا في المجالات العلمية والاقتصادية ومنحت مكانة متميزة كشريكة للرجل، في مسيرة تطوير المجتمع.

وصار بإمكان المرأة السعودية تولي مناصب كانت حكرا على الرجال، حيث أصبح سوق العمل مفتوحا بشكل أوسع أمامها، كما صار بإمكانها العمل في وظائف جديدة، مثل الشرطة أو الدفاع المدني.

وتم إقرار تعديلات على قوانين السفر وغيرها من أنظمة الأحوال الشخصية، التي تعد علامة فارقة في مسيرة تطوير دور المرأة وتمكينها في المملكة.