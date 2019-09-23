وكتب النادي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" :" شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر الاثنين حملة اعتقالات في الضفة طالت (51) مواطناً من بينهم (27) مقدسياً غالبيتهم من بلدة العيسوية" قرب القدس.

وتشهد بلدة العيسوية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تصعيدا ملحوظا من قبل سلطات الاحتلال، يتمثل في ملاحقة المواطنين والتجار وتنفيذ عمليات اقتحام واعتقال وهدم منازل ومنشآت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"

وأضاف نادي الأسير أن من بين المعتقلين سيدة وأسرى محررين وأطفال، عرف منهم الطفل عدي جمال أبو علي ( 11 عاما).

ومن جانبه، قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه سيتم عرض المعتقلين، ومن بينهم قاصرون، على المحكمة في وقت لاحق اليوم، وفق وكالة "رويترز".

وبحسب النادي فقد "رافق عمليات الاعتقال اعتداءات على المواطنين وتخريب للمنازل لاسيما في بلدة العيسوية، وكذلك سُجلت سرقة لأموال في محافظة أريحا (شرقي الضفة الغربية)".

والفلسطينيون الذين اعتقلوا في الساعات الأخيرة يقطنون محافظات القدس وبيت لحم والخليل وجنين ورام الله وطولكرم وسلفيت.

وتشير أرقام فلسطينية إلى وجود نحو 5700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم 250 طفلا.