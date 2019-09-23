وأضاف المسماري أن سلاح الجو الليبي مستمر في توجيه الضربات على مواقع الميليشيات والتنظيمات الإرهابية.

وأكد المسماري أن مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب ميليشيات طرابلس، متوعدا بملاحقة الدول الداعمة للإرهاب في ليبيا.

وتوقع المسماري القضاء على الإرهاب في البلاد "قريبا جدا".

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، قد كشف في وقت سابق عن وجود قوات تركية خاصة تقاتل إلى جانب الميليشيات المتطرفة في طرابلس.

ولطالما أعلن قادة الجيش الوطني الليبي عن الدعم التركي لميليشيات طرابلس، لكن تصريح المحجوب الذي أدلى به لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، بوجود قوات على الأرض يعد الأول من نوعه.

وأوضح المحجوب أنه "تم الوصول إلى مرحلة مهمة على طريق حسم المعركة ضد الميليشيات في طرابلس"، التي بدأها الجيش الوطني الليبي قبل أشهر لتحرير العاصمة الليبية.

وخلال الأيام الماضية، حرر الجيش الوطني مناطق عدة من سيطرة الميليشيات في محاور صلاح الدين والخلة وعين زارة.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق حملة "طوفان الكرامة" في الرابع من أبريل الماضي، لإنهاء سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس.