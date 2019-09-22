وقال بيان أصدره البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيات بصنعاء إنه قرر "إيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة التحويلات المالية لعدد من شبكات الصرافة حتى إشعار آخر"، ابتداءً من الأحد.

كما حذر من التعامل مع هذه الشبكات المصرفية.

وذكر البيان أنه يحتفظ بما وصفه بـ"حقه في فرض الغرامات القانونية على الشبكات الموقوفة أو أي كيان مالي يتعامل معها".

ويبدو واضحا أن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار تتعلق بمساعٍ حوثية لفرض جبايات وإتاوات على هذه الشبكات المصرفية.

واتخذت الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تقويض عمل القطاع المصرفي وإجبار المساهمين فيه على دفع مبالغ ضخمة، من بينها غلق عشرات المصارف واستبدالها بأخرى تتبع قياداتها، فضلا عن رفع أسعار الحوالات النقدية، واجبار المصرفيين على دفع مبالغ ضخمة تحت مسميات مجهولة.